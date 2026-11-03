ضياء رشوان خلال لقائه المشرف على الإعلام الفلسطيني: مصر تواصل دورها التاريخي لمساندة القضية الفلسطينية

استقبل ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالوزارة، الدكتور أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني.

وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والحرب المتواصلة من جانب جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والانتهاكات السافرة ضد المقدسات الإسلامية، وضرورة قيام الإعلام العربي بدوره في مساندة قضية الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء التحولات في الرأي العام الدولي الرافضة لجرائم الاحتلال بعد حرب الإبادة الشاملة التي شنها وما زال يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن مصر تواصل دورها التاريخي في مساندة قضية الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه، وبذل كل الجهود السياسية والإنسانية والإعلامية والشعبية لدعم الصمود الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة في كل المحافل الدولية.

وأشار الوزير، إلى أن الإعلام المصري بكل أدواته يضطلع بدوره الوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى لنا جميعًا.

من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني عن تقدير الشعب الفلسطيني لتضحيات مصر ودعمها على مدى عشرات السنين من أجل مساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المواقف التاريخية لمصر منذ بداية حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في أكتوبر عام 2023، كانت حجر الأساس في إحباط مخططات تهجيره من وطنه، وفي دعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال، معربًا عن تقديره للدور الكبير المعتاد من جانب الإعلام المصري بكل وسائله في مساندة قضية شعبنا العادلة.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في القاهرة، والوكيل أحمد خطاب، وفايق جرادة، مدير مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة، ومحمد خضر، مدير مكتب الوزير، ومن قيادات وزارة الدولة للإعلام الدكتور أحمد يحيى، مساعد الوزير، وعبد الله عبد السلام، مساعد الوزير للصحافة الإلكترونية، ومحمد صلاح، مسئول ملف الإعلام الخاص المرئي والمسموع، وجمال حسين، مسئول ملف المحتوى الصحفي.