الجيش اليمني: 1208 عمليات ضد الحوثيين أسفرت عن تحييد 370 منهم

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أنه نفذ 1208 عمليات ضد تجمعات للحوثيين، أسفرت عن "تحييد" 370 قياديًا وعنصرًا في صفوف الجماعة.

وقال الجيش في بيان: "واصلت قواتنا المسلحة تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية فجر اليمن، ونفذت 1208 عمليات استهداف ضد تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها وآلياتها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات".

وأضاف: "أسفرت العمليات عن تحييد نحو 370 من القيادات الميدانية وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب نحو 120 آلية وعربة ومعدة في مختلف جبهات القتال".

ولم يحدد الجيش اليمني فترة زمنية دقيقة لتلك العمليات، كما لم يصدر تعقيب من الحوثيين حتى الساعة 16:45 (ت.غ).

ولفت إلى أن "أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خاضوا مواجهات مكّنتهم من السيطرة على مواقع في بعض المحاور بتعز (جنوب غرب)، والتصدي لمحاولات المليشيا استعادتها".

وأشار الجيش إلى "استمرار العمليات العسكرية بعزم وثبات وجاهزية قتالية عالية، ومواصلة التقدم الميداني حتى استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء التهديد الذي تمثله المليشيا الحوثية الإرهابية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش اليمني استعادة مواقع من الحوثيين في محافظة لحج وصد هجمات للجماعة في محافظة تعز.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسود فيه هدوء حذر جبهات محافظتي الجوف ومأرب شمال ووسط البلاد، إذ لم تُرصد أي تطورات ميدانية لافتة خلال الساعات الماضية، بحسب رصد مراسل الأناضول.

كما لم تشهد جبهة باب المندب أي تطورات ميدانية، الثلاثاء، رغم المواجهات العنيفة التي اندلعت فيها الاثنين، دون أن يتمكن أي طرف من تحقيق تقدم أو حسم ميداني جديد.

ومنذ 5 أكتوبر الماضي، تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وتجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، بحسب تقارير أممية.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.