طهران: ليس هناك أي تطور جديد بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه لا يوجد أي تطور جديد بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تبادل الرسائل بين الجانبين "مستمر" عبر الوسطاء.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، أوضح بقائي أن مواقف الولايات المتحدة السابقة لا تتيح مجالا للتفاؤل بشأن صدق نوايا الإدارة الأمريكية إزاء الدبلوماسية.

وأكد أن إيران، رغم ذلك، لم تتخل عن استثمار الفرص الدبلوماسية لضمان مصالحها ومطالبها المشروعة، ودرء تهديدات العدو، وتحقيق الأمن في المنطقة.

وأكد أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء مستمر كما كان من قبل، مشيرا إلى عدم حدوث أي تطور جديد بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكر المتحدث الإيراني إلى أن القوات المسلحة لبلاده في أعلى درجات الاستعداد للدفاع والرد بقوة على أي هجمات محتملة.

وتجري قطر محادثات مع الجانبين لخفض التوتر، وضمان إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي هذا الإطار، أجرى وسطاء قطريون اتصالات مع الوفد الإيراني بالعاصمة طهران، في 30 أكتوبر الماضي.

وعقب ذلك، استكمل الوفد الإيراني محادثاته مع الوسطاء القطريين على مدى يومين في العاصمة الدوحة.

وفي أحدث التطورات، أفادت أنباء بأن وفدا قطريا توجه إلى إيران، مساء الاثنين، ونقل المقترح الأمريكي إلى القيادة الإيرانية.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد صرّح بأن رد الولايات المتحدة على حقوق إيران ومطالبها "لم يكن مقنعا".

وبينما تصر الولايات المتحدة على تقديم إيران تنازلات بشأن برنامجها النووي شرطا لاستئناف المفاوضات، تطالب طهران أولا بإنهاء الحصار الأمريكي عليها والإفراج عن أموالها المجمدة، والسماح لها ببيع النفط.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا ضد إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.