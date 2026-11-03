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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها قبل قليل في ولاية ألاسكا، إحدى الولايات الرئيسية التي تتجه إليها الأنظار نظراً لدورها المحتمل في تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويواجه السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، منافسة من المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا والمرشح المستقل دانيال جاي سوليفان، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويشهد السباق تشابها في أسماء المرشحين، إذ يتنافس الجمهوري دان سوليفان مع المستقل دانيال جاي سوليفان، وهما شخصان مختلفان رغم تشابه اسميهما.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.

ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.