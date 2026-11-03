جولان: نتنياهو يسجل فشلا هائلا بوقف المساعدات الأمنية الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حمّل رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما وصفه بـ"الفشل الهائل"، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وحذّر جولان من تداعيات وقف المساعدات الأمريكية على أمن إسرائيل واقتصادها، في ظل ارتفاع النفقات العسكرية وتراجع قدرات الدفاع الجوي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها جولان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الثلاثاء، تعليقا على إعلان ترامب.

وقال جولان إن "وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل يلحق ضررا كبيرا بأمنها وجودة الحياة فيها".

وأوضح أن "القرار يأتي في وقت وصلت فيه النفقات الأمنية الإسرائيلية إلى مستويات هائلة، وتحتاج فيه البلاد إلى استكمال مخزونها من الأسلحة الهجومية".

وأضاف أن "قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية تآكلت بعد حرب طويلة إلى هذا الحد".

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، قبل أن توسع عملياتها العسكرية إلى لبنان وسوريا، فيما بدأت بالاشتراك مع الولايات المتحدة عدوانا على إيران في 28 فبراير 2026.

وأسفرت هذه الحروب عن ارتفاع النفقات العسكرية الإسرائيلية واستنزاف مخزونات الأسلحة وقدرات الدفاع الجوي، وسط تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.

وتابع جولان: "يسجل نتنياهو فشلا هائلا آخر باسمه".

وحذر من أن وقف المساعدات الأمريكية "سيجعل تمويل الاحتياجات الأمنية في وقت حرج للغاية يقع بالكامل على عاتق الجمهور الإسرائيلي".

وانتقد جولان أداء نتنياهو، قائلا: "رئيس حكومة مسؤول كان سيكافح من أجل زيادة المساعدات الأمريكية، لا إنهاءها".

وختم تدوينته بالقول: "نتنياهو يعمّق الأزمة الأمنية والاقتصادية ويعرّض مستقبل إسرائيل للخطر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب أن بلاده ستوقف تقديم المساعدات المالية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق قال إنه توصل إليه مع نتنياهو قبل أشهر.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

وتعليقا على ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي فوجئوا بإعلان ترامب.

فيما قالت القناة 12 العبرية الخاصة إن وزارة المالية الإسرائيلية لم تكن على علم بنية واشنطن وقف المساعدات العسكرية بصورة فورية، إلا بعد إعلان ترامب.

وأضافت أن المساعدات الأمريكية، البالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، كان من المقرر أن تشكل مصدرا مهما لتمويل ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعامي 2027 و2028.

وتحصل إسرائيل، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع الولايات المتحدة عام 2016، على مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، تنتهي عام 2028، في إطار الدعم العسكري الأمريكي طويل الأمد لتل أبيب.

وكان نتنياهو قد تحدث سابقا عن ضرورة تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية، وتعزيز استقلاليتها في الصناعات الدفاعية.