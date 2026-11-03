استهدفت محطة وقود بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإالأناضول استهدفت طائرة مسيرة، الثلاثاء، محطة وقود بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان، جنوبي السودان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحي وتدمير المحطة بالكامل، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن "طائرة مسيرة قصفت محطة وقود بمدينة العباسية وأدت إلى تدمير المحطة وسقوط قتلى وجرحى".

وذكرت المصادر أن "النيران اندلعت في المحطة وعدد من السيارات التي كانت بها لحظة الاستهداف".

ولم توضح المصادر مزيدا من التفاصيل على الفور، لكن منصة جبال النوبة (أهلية) قالت في بيان، إن "مسيرة إستراتيجية تتبع للدعم السريع استهدفت محطة وقود بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين".

كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اندلاع النيران في محطة الوقود وعدد من السيارات في المحطة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السودانية ولا "الدعم السريع".

ويأتي الحادث، عقب سلسلة هجمات استهدفت محطات كهرباء في ولايات سودانية عدة، إذ بلغ عدد المحطات المستهدفة خلال أسبوع إلى 16، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.