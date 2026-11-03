هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تفاجأ بإعلان ترامب وقف المساعدات العسكرية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي فوجئوا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية لبلادهم بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت الهيئة عن مسؤول رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قوله: "لم نتوقع هذا الإعلان، وبالتأكيد ليس اليوم. هناك حوار مستمر مع الأمريكيين، ويمكن القول إننا فوجئنا".

وأضاف: "سندرس تداعيات القرار الذي لم يصل بعد إلى الجهات المهنية المختصة".

وأشارت الهيئة إلى أن وفدًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية زار ولاية ألاباما الأمريكية، في 20 أكتوبر الماضي، حيث التقى مسؤولين في قيادة المساعدات الأمنية بالجيش الأمريكي، لبحث خطط المشتريات المستقبلية في مجالات مختلفة.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة بأن وزارة المالية الإسرائيلية لم تكن على علم بنية واشنطن وقف المساعدات العسكرية بصورة فورية، إلا بعد إعلان ترامب، الثلاثاء.

وأضافت أن المساعدات الأمريكية، البالغة 3.8 مليارات دولار سنويًا، كان من المقرر أن تشكل مصدرًا مهمًا لتمويل ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لعامي 2027 و2028.

وتحصل إسرائيل، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع الولايات المتحدة عام 2016، على مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، تنتهي في عام 2028، في إطار الدعم العسكري الأمريكي طويل الأمد لتل أبيب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث سابقًا عن ضرورة تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية، وتعزيز استقلاليتها في الصناعات الدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترامب أن بلاده ستوقف تقديم المساعدات المالية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، بموجب اتفاق قال إنه توصل إليه مع نتنياهو قبل أشهر.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن واشنطن تقدم لإسرائيل نحو 4 مليارات دولار سنويًا، وإنه اتفق مع نتنياهو على وقف هذه المساعدات.

وأضاف أن إسرائيل وافقت على الاتفاق، لأنها أصبحت "دولة ناجحة للغاية ولم تعد بحاجة إلى المساعدات"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تواصل تقديم الأموال لها.

ومع ذلك، أوضح ترامب أن واشنطن ستواصل مساعدة إسرائيل عند الحاجة، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما "علاقة هائلة".

ووصف إسرائيل بأنها شريك إقليمي للولايات المتحدة، معتبرًا أنها الطرف الأصغر في هذه الشراكة.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

ويسيطر الجمهوريون حاليًا على مجلسي الكونجرس، فيما يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع الأغلبية في أحدهما على الأقل، للحد من قدرة ترامب على تمرير أجندته التشريعية.