ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالجيزة

ألقت مباحث الآداب، القبض على صانعة محتوى بالجيزة؛ لنشرها مقاطع رقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتها (هاتفا محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي" – الأدوات المستخدمة في التصوير).

وأكدت الوزارة، أنه بمواجهة المتهمة، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.