ترامب: الولايات المتحدة على وشك إبرام اتفاق تجاري مع كندا

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قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على وشك إبرام اتفاق تجاري مع كندا.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "كندا بلد جيد جدا وسنبرم اتفاقا معها قريبا جدا. سنبرم اتفاقا رائعا"، وفق وكالة رويترز.

وتبادلت كندا والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات في الأشهر القليلة الماضية.

وأصبح فرض الرسوم على كندا قضية مثيرة للجدل في بعض الولايات الحدودية الشمالية للولايات المتحدة مثل ميشيجان ومين قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تجرى اليوم الثلاثاء.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلنا يوم الأحد أنهما تحدثا بشأن اتفاق تجاري، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون "رائعا لمزارعينا".

وقال كارني على موقع إكس: "ستعمل فرقنا الآن خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى تلك النتيجة".