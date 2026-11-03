سائح هندي يلقى حتفه إثر تصادم مروحيتين في منطقة جبل إيفرست

قال مسئول محلي بالشرطة، اليوم الثلاثاء، إن مروحيتين اصطدمتا في الجو أثناء محاولتهما الهبوط في المخيم الأساسي لجبل إيفرست.

وقال المسئول إن سائحًا هنديًا لقي حتفه جراء الحادث، فيما تم نقل راكب من نيوزيلندا، كان على متن المروحية ذاتها، إلى أحد المستشفيات في العاصمة كاتماندو.

ووقع الحادث عندما اصطدمت شفرات دوارات المروحيتين ببعضها البعض لدى الهبوط نحو الساعة الثامنة وإحدى عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي (0226 بتوقيت جرينتش)، حسبما قال مساعد المفتش الفرعي، موكيش سينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان السائح الهندي (47 عامًا)، الذي ينتمي إلى ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، على متن المروحية فيشتال إير التي كانت تقل راكبين وطيارًا.

وقد توفي على الفور، في حين تم نقل الراكب الآخر، وهو من نيوزيلندا، إلى كاتماندو لتلقي العلاج، حسبما قال سينج.

وذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" أن طياري المروحيتين بخير، رغم إصابة أحدهما في الحادث.

ووقع الحادث في قرية "فيريتشي"، التي تقع على ارتفاع 4371 مترًا، وتعد محطة توقف شهيرة للمتنزهين ومتسلقي الجبال في طريقهم إلى المخيم الأساسي لإفرست.

ويعد المخيم وجهة لرحلات التنزه، ونقطة انطلاق للبعثات المتجهة نحو قمة أعلى جبل في العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 8849 مترًا.

ولم تتضح في البداية ملابسات التصادم أو أسبابه.

ويشار إلى أن نيبال شهدت العشرات من حوادث الطيران خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى وعورة أراضيها وسوء سجلها المتعلق بسلامة الطيران.