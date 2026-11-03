ميرتس يطالب بمشاركة زيلينسكي في قمة العشرين إذا حضر بوتين

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه يتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين، والمقرر عقدها في منتصف ديسمبر بمدينة ميامي الأمريكية، في حال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة هذه المجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات الصناعية والاقتصادات الصاعدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في برلين، قال ميرتس اليوم الثلاثاء: "إذا جرى الحديث عن أوكرانيا، فيجب أن يكون الرئيس الأوكراني حاضرًا على طاولة المباحثات".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "من غير المقبول إطلاقًا أن تتحدث دول أخرى عن مصير أوكرانيا دون إشراك أوكرانيا نفسها في ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه دعوة إلى نظيره الروسي بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي 14 و15 من الشهر المقبل في ميامي، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر.

ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في القمة كل من ميرتس والرئيس الصيني شي جين بينج، في ولاية فلوريدا.

ورغم أن روسيا لا تزال رسميًا عضوًا في مجموعة العشرين، فإن بوتين لم يشارك حضوريًا في أي من قمم المجموعة منذ عام 2019.

وتضم المجموعة 19 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وأكد ميرتس، الذي يطالب باستمرار بمشاركة الأوروبيين في أي مفاوضات تتعلق بوقف إطلاق النار أو تحقيق السلام في أوكرانيا، أن مشاركة أوكرانيا في المباحثات تعني أيضًا مشاركة أوروبا فيها.

ورأى ميرتس أنه لا ينبغي إضاعة أي فرصة لإجراء محادثات ومواصلة الجهود الدبلوماسية، لكنه شدد على ضرورة أن تؤدي هذه الجهود بالفعل إلى إنهاء الأعمال القتالية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام في أوكرانيا.

واختتم تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "كل ما عدا ذلك غير مقبول".