وزير الخارجية يحذر من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري جديد على أمن واستقرار المنطقة

جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء ٣ نوفمبر بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور بشأن التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الاتصال تناول نتائج زيارة الوزير عبد العاطي إلى بغداد يومي ١٧ و١٨ أكتوبر ٢٠٢٦، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي، التطلع إلى أن تسهم نتائجها في تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية، وتحقق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الاتصال التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، ضرورة العمل على احتواء التوترات الراهنة ومنع اتساع نطاق الصراع، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري جديد على أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد على أهمية إفساح المجال أمام المسارات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة، وتجنيب دول المنطقة تداعيات أي مواجهات عسكرية محتملة، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع العراق لدعم جهود التهدئة وصون الأمن الإقليمي، والحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.