غضب بين جماهير برشلونة بسبب ضم لاعب إسرائيلي لقائمة مواجهة أستون فيلا

أثار الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، حالة من الجدل بين جماهير النادي الكتالوني، عقب إعلان قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، بسبب استدعاء اللاعب الإسرائيلي أوريان جورين.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «كامب نو»، في مواجهة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفريق التي أعلنها فليك تواجد أوريان جورين، لاعب فريق الشباب، إلى جانب النجم المصري حمزة عبد الكريم، وهو ما أثار اعتراض عدد من مشجعي برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر عدد من جماهير الفريق الكتالوني عن رفضهم استدعاء جورين للمباراة، من خلال تعليقات انتقدت قرار المدير الفني الألماني.

وكتب أحد المشجعين عبر حسابه: «لا نريد تواجد اللاعب الصهيوني في مباراة أستون فيلا».

فيما انتقد مشجع آخر قرار فليك، قائلًا: «ما يفعله هانز فليك أمر مضحك، جورين لم يشارك حتى مع برشلونة أتلتيك».

كما ربط أحد المتابعين بين استدعاء اللاعب ونتيجة المباراة، بينما وجّه مشجع آخر انتقادات حادة بسبب موقفه من استدعاء لاعب إسرائيلي.

وجاءت قائمة برشلونة للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، باو كوبارسي، جويليم، كامبوس.

خط الوسط: جافي، بيدري، رودري، فيرمين لوبيز، بريان فاريناس، أوريان جورين، مارك بيرنال، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا دياز، حمزة عبد الكريم، لامين يامال، أنتوني جوردون، جابرييل جيسوس، كريم أديمي.