ميرتس وزيلينسكي يؤكدان ضرورة مشاركة أوروبا في محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضرورة مشاركة أوروبا في محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء: «لدينا - أنا وفريدريش - رؤية مشتركة مفادها أنه لا يمكن تحقيق سلام مستقر دون إشراك الأوروبيين في المفاوضات، بصيغة أو بأخرى».

وقال المستشار الألماني، إن عقد جولة جديدة من محادثات السلام يمثل الخطوة الصحيحة في الوقت الراهن.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «يجب على أوروبا أن تؤدي دورًا في هذه العملية، وهي ترغب في ذلك أيضًا.. فالعناصر الأساسية لأي تسوية سلمية، سواء ما يتعلق بالعقوبات أو بالهيكل الأمني، لا يمكن حسمها إلا بمشاركتنا نحن الأوروبيين».

وقبيل وصول زيلينسكي إلى برلين بوقت قصير، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل في أبوظبي.

وقال زيلينسكي: «تتمثل أولوياتنا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية، وهذا يعني التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشأن الهجمات التي تستهدفهما».

وذكر أن الأولوية الثانية تتمثل في قضية الحبوب وإنهاء عرقلة عمليات نقلها عبر البحر الأسود.

وأضاف أن «روسيا لها مصلحة في ذلك أيضًا، وكذلك دول أخرى في أفريقيا وآسيا».

وحدد الرئيس الأوكراني تبادل الأسرى باعتباره النقطة الثالثة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تبادل شامل يشمل الجميع مقابل الجميع.

وتابع أن الأمر يتطلب بعد ذلك عقد محادثات على أعلى مستوى، وتحديدًا اجتماع ثلاثي على مستوى قادة الدول.

وأكد أن مشاركة ممثلين عن أوروبا في هذا الاجتماع أمر مرغوب فيه.