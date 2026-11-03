أعلن مسؤولون في ولاية نيويورك تسجيل مشكلات في أجهزة مسح بطاقات الاقتراع في مقاطعة ويستتشستر، مؤكدين أن أصوات الناخبين ستُحتسب رغم هذه الأعطال.

وأوضحت حكومة المقاطعة أن المشكلة تتعلق ببطاقات الاقتراع الورقية، ما "يمنع أجهزة التصويت من قبول بطاقات الاقتراع في مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء المقاطعة".

لكنها أكدت، في منشور على منصة إكس، أنها تريد "طمأنة كل ناخب أن صوته مهم، وأن بطاقة اقتراعه ستكون محفوظة بأمان، وأن صوته سيُحتسب".

وأضافت حكومة المقاطعة أن مجلس الانتخابات فيها على "تواصل مستمر" مع مسؤولي ولاية نيويورك لمعالجة المشكلة، داعية الناخبين إلى مواصلة تعبئة بطاقات الاقتراع الورقية وفقاً لتعليمات العاملين في مراكز التصويت.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.