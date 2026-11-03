رضائي: رد واشنطن على مطالب طهران لم يكن مقنعا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن ردّ الولايات المتحدة على حقوق إيران ومطالبها "لم يكن مقنعا".

وأوضح رضائي، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية الثلاثاء، أنه يتعين قبول الشروط الإيرانية السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: "رد الولايات المتحدة على حقوق إيران ومطالبها لم يكن مقنعا. يتعين عليهم الرد بشكل كامل وواضح على شروط إيران السبعة وتنفيذها من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. ولن يُفتح المضيق إلا في هذه الحالة".

وتجري قطر مباحثات مع الأطراف المعنية بهدف خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وضمان إعادة فتح مضيق هرمز.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تواصل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، للتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن وفد بلاده الذي توجه إلى طهران عاد إلى الدوحة، فيما "لا تزال الجهود الرامية إلى جسر الهوة بين الولايات المتحدة وإيران جارية".

وأضاف الأنصاري أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان "المقترحات المقدمة ضمن أفكار تهدف إلى إنضاج التوصل إلى اتفاق بينهما"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة المقترحات.

وتأتي هذه التحركات تزامنا مع تقارير إسرائيلية عن استعدادات واشنطن لشن هجوم عسكري جديد على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي انطلقت الثلاثاء، وسط خلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط استئناف المفاوضات.

وبينما تصر الولايات المتحدة على تقديم إيران تنازلات بشأن برنامجها النووي شرطا لاستئناف المفاوضات، تطالب طهران أولا بإنهاء الحصار الأمريكي عليها والإفراج عن أموالها المجمدة، والسماح لها ببيع النفط.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا ضد إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.