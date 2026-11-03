يونيسف: استهداف مركز صحي في لحج باليمن يهدد خدمات الرعاية لنحو 1700 شخص

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء الهجوم الذي استهدف مركز السقية الصحي في محافظة لحج جنوبي اليمن، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم عاملون صحيون، وفق تقارير أولية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن المركز المدعوم من قبلها يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 1737 شخصًا، بمن فيهم أطفال يعتمدون عليه في الحصول على الخدمات الطبية.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت، أمس الاثنين، مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء استهداف المركز في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، موضحة أن القتلى بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي، فيما أصيب سبعة آخرون من العاملين الصحيين.

وأدانت الوزارة الهجوم، محملة جماعة الحوثيين المسئولية عنه، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها.

وتزامنًا مع ذلك، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استهداف ما وصفها بـ"تحشيدات عسكرية سعودية" في منطقتي رأس العارة والمضاربة، بعدد من الصواريخ الباليستية.

وقال سريع، في بيان، إن الصواريخ "أصابت أهدافها بدقة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قادة".

وتشهد عدة مناطق يمنية تصعيدًا عسكريًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، بالتزامن مع استمرار التوتر بين الجماعة والسعودية، وسط تحذيرات أممية من تداعيات القتال على المدنيين والخدمات الأساسية، بما في ذلك المرافق الصحية.