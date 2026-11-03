كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن مسئولين في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي أبدوا دهشتهم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية عام 2026، مشيرين إلى أن المؤسسات الأمنية لم تتلقَّ حتى الآن تفاصيل القرار وتداعياته.

ونقلت الهيئة عن مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، مساء الثلاثاء، قوله إن الإعلان «لم يكن متوقعًا»، لا سيما في ظل استمرار الحوار المنتظم مع الجانب الأمريكي، مضيفًا أن الجهات المختصة لم تتعرف بعد على الآثار العملية للقرار.

وأشارت الهيئة إلى أن توقيت الإعلان زاد من حالة المفاجأة داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، إذ جاء بعد نحو أسبوعين من زيارة وفد تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى ولاية ألاباما الأمريكية، حيث عقد اجتماعات مع مسئولين في قيادة المساعدات الأمنية بالجيش الأمريكي، تناولت مشتريات عسكرية مستقبلية، شملت: الدبابات، والأسلحة، وأنظمة الاتصالات والإلكترونيات، والصيانة، والدفاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت ينص فيه اتفاق المساعدات العسكرية الحالي بين واشنطن وتل أبيب، الموقع خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على تقديم 3.8 مليار دولار سنويًا لإسرائيل، على أن يستمر العمل به حتى عام 2028.

وفي سياق متصل، حذر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايكل أورين، من أن تداعيات التغيرات السياسية الأمريكية قد تتجاوز وقف المساعدات العسكرية، لتشمل مجالات التعاون الاستخباراتي والمواقف الأمريكية داخل الأمم المتحدة.

وقال أورين، في مقابلة مع هيئة البث، إن بعض الديمقراطيين يطالبون بوقف التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، فضلًا عن عدم استخدام واشنطن حق النقض «الفيتو» ضد قرارات أممية قد تستهدفها.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026، مستندًا إلى تفاهم قال إنه توصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أشهر.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج «فوكس أند فريندز»، المذاع عبر فضائية «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء: «لن ندفع المزيد لإسرائيل».

وأكد ترامب أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة لإسرائيل إذا احتاجت إليها، رابطًا قراره بالجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وانتقادات بعض الديمقراطيين والسياسيين اليساريين للتمويل الأمريكي المقدم لتل أبيب.