رويترز عن مسئولين: شركات خدمات النفط تواجه ضغوطا كبيرة على التكاليف بسبب حرب إيران

قال مسئولون تنفيذيون خلال مؤتمر عقد في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن صراع إيران يدفع قطاع خدمات النفط إلى رفع تقديراته للتكاليف الخاصة بالمشاريع بسبب ارتفاع كلفة الشحن والوقود والتأمين، مما يؤثر على عقودها في منطقة الشرق الأوسط.

وتسببت حرب إيران، التي اندلعت قبل تسعة أشهر، في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وأجبرت موظفين على الإخلاء في عدة دول.

وأدت تهديدات تواجه الشحن عبر مضيق هرمز إلى صعوبة تسليم المعدات، ممئ أدى إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتأمين، وفق وكالة رويترز.

وقال أليساندرو برنيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة مير الإيطالية للهندسة: "ما نواجهه الآن بشأن عقودنا بالشرق الأوسط هو ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، التي زادت أحيانا إلى ثلاثة أمثال. ارتفعت تكاليف الوقود إلى المثل وزادت كذلك تكاليف العمالة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة".

وأضاف أن القفزة في التكاليف تستنزف هوامش ربح شركات الخدمات، مما يرفع تكلفة المشاريع ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في أنحاء العالم.

وأوضح أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة، أن الخدمات اللوجستية أصبحت مشكلة بسبب صعوبة إيصال المعدات.

وأضاف في المؤتمر: "ننتظر خارج مضيق هرمز منذ شهور".

وذكرت شركة ناشيونال إنرجي سيرفيسيز ريونايتد (إن.إي.إس.آر) لخدمات النفط، والتي تعمل في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق، أن أكبر زيادة في التكاليف كانت في مجال الشحن واللوجستيات، مما اضطرها لتخزين المواد في المستودعات لفترة أطول بكثير لتغطية أي اضطرابات محتملة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركات تستوعب هذه الزيادات في التكاليف.

وصرح شريف فودة الرئيس التنفيذي لشركة (إن.إي.إس.آر): "تتحمل هذه التكاليف في معظم الأحيان. لست سعيدا بذلك، لكنك تمضي قدما. هذه هي الحياة".