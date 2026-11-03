مازن الغرباوي يفتتح النسخة الرابعة من سوق SITFY’s Open Market بمشاركة قيادات مهرجانات دولية

افتتح الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فعاليات ندوة «SITFY’s Open Market»، التي تأتي ضمن أنشطة الدورة الحادية عشرة من المهرجان، بمشاركة نخبة من مديري ورؤساء المهرجانات المسرحية من مختلف دول العالم، فيما تولت الفنانة هاجر النحراوي ترجمة فعاليات الندوة.

وأكد مازن الغرباوي، خلال كلمته الافتتاحية، أن سوق «SITFY’s Open Market» يشهد انطلاق نسخته الرابعة، باعتباره منصة دولية تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مديري المهرجانات المسرحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المؤسسات والمهرجانات من مختلف أنحاء العالم.

واستعرض قائمة المشاركين في الندوة، التي تضم عددًا من الشخصيات المسرحية البارزة، كما قام بالإعلان عن بدء المناقشات بين المشاركين، مؤكدًا أن الحضور يمثلون جزءًا من منظومة المهرجانات المسرحية الدولية.

- قسطنطين كرياك: ضرورة منح الأجيال الجديدة مساحة حقيقية للإبداع

ومن جانبه، أكد قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، أهمية أسواق الثقافة في تعزيز التعاون بين المهرجانات الدولية، وخلق فرص جديدة أمام الفنانين الشباب للتواصل مع كبار صناع المسرح حول العالم، مشددًا على ضرورة منح الأجيال الجديدة مساحة حقيقية للإبداع والمشاركة.

وقال كرياك، خلال مشاركته، إن أسواق الثقافة تمثل وسيلة مهمة لخلق فرص الحوار بين الفنانين من مختلف الدول، وجمع المؤسسات السياسية والاقتصادية والجامعات والمؤسسات البحثية، بما يسهم في إنتاج تجارب فنية جديدة.

وأشار إلى أن تجربته في مهرجان سيبيو استلهمت العديد من التجارب الدولية الكبرى، ومنها مهرجانا إدنبرة وأفينيون، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في المهرجانات يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية المؤسسات المسرحية، وليس مجرد نشاط جانبي.

وأوضح كرياك أن مهرجان سيبيو يولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الشباب في فعالياته، من خلال إقامة ملتقى دولي للجامعات يضم ما بين 30 و40 جامعة، إلى جانب التعاون مع 69 جامعة حول العالم، بما يتيح فرصًا للتفاعل بين الطلاب والفنانين والمبدعين.

- آنا سينكوفيتس: مهرجان بريست يحتفي بمختلف أشكال الفنون المسرحية

وأعربت آنا سينكوفيتس، ممثلة مهرجان بريست الدولي للمسرح في بيلاروسيا، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مشيدة بالعروض المسرحية التي شاهدتها، والتي وصفتها بالمختلفة والمتميزة عن التجارب المعتادة في مهرجانها، مؤكدة تطلعها إلى استضافة هذه التجارب بمدينة بريست.

وقالت سينكوفيتس، خلال مشاركتها، إن مهرجان بريست يحتفي بمختلف أشكال الفنون المسرحية، من الدراما والمونودراما إلى الفنون التشكيلية ومسرح العرائس، إلى جانب عروض تعتمد على لغة الجسد، موضحة أن المهرجان يمتد تاريخه إلى 30 عامًا، ويسعى إلى تعزيز التنوع الفني والانفتاح على التجارب الدولية.

وأشادت بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، موجهة الشكر للفنان مازن الغرباوي على دعوته الكريمة، مشيرة إلى أن لقاءهما في أبريل الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين أسهما في تعزيز العلاقات الإبداعية وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين خلال فترة قصيرة.

- أحمد الرواس: المشاركة في الفعاليات الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات

ومن جانبه، أكد الفنان والسينوغراف أحمد الرواس مدير مهرجان ظفار الدولي للمسرح، حرص المهرجان على تعزيز جسور التعاون والشراكة مع مختلف المهرجانات المسرحية حول العالم، مشيرًا إلى أن المشاركة في الفعاليات الدولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الفنية، وتوسيع دائرة الحضور العربي والإفريقي على خريطة المسرح العالمي.

وأعرب الرواس، عن سعادته بالتواجد في مدينة شرم الشيخ، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع المهرجانين، وبالدور الذي يقوم به الفنان مازن الغرباوي، المستشار الفني لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، في دعم مسيرة التعاون وتحقيق النجاح.

وأوضح أن مهرجان ظفار شهد تطورًا ملحوظًا في مساراته الفنية، حيث تضمنت دورته الأولى ستة مسارات، فيما شهدت الدورة الثانية ثلاثة مسارات مختلفة، لافتًا إلى الإعلان عن الدورة الثالثة المقرر إقامتها في 28، والتي ستتضمن أربعة مسارات جديدة، تشمل العروض العمانية، والخليجية، والعربية، والأجنبية.

وأشار إلى أن تنوع الثقافات والخصوصيات الفنية للعروض المشاركة في الدورتين الأولى والثانية شكل تحديًا أمام لجان التحكيم في عملية تقييم الأعمال، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى تطوير رؤيتها الفنية ووضع منهج جديد للدورة المقبلة، بما يضمن تحقيق التنوع والتميز، ويعزز من خصوصية مهرجان ظفار على مستوى المهرجانات المسرحية الدولية.

- ويلي براجر يستعرض تجربة مهرجان «أنتيستاتيك» للرقص المعاصر والأداء

واستعرض مصمم الرقصات والمخرج البلغاري ويلي براجر تجربة مهرجان «أنتيستاتيك» للرقص المعاصر والأداء، الذي يستعد للاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن المهرجان يمثل تجربة مستقلة تعتمد على دعم المؤسسات الثقافية دون تدخل في الإدارة أو التوجه الفني.

وأوضح براجر، أن المهرجان يولي اهتمامًا خاصًا بالرقص المعاصر التجريبي وفنون الأداء القائمة على الجسد، مشيرًا إلى أهمية تجاوز التصنيفات التقليدية المرتبطة بالأجيال، والعمل على تعزيز التعاون بين الفنانين الشباب والأكبر سنًا، باعتبار أن الفن مساحة مشتركة تجمع الجميع.

وأضاف أن المهرجان ينظم كل عامين منصة للرقص البلغاري، تستضيف ما بين 13 و15 عرضًا خلال أربعة أيام، مع دعوة أمناء فنيين دوليين لاكتشاف التجارب البلغارية وإتاحة فرص مشاركتها في المهرجانات العالمية.

وشدد على أن دعم الفنانين لا يقتصر على إتاحة الفرصة لهم للعرض، بل يتضمن حصولهم على مقابل مادي عادل، مؤكدًا أن المهرجان يعتمد سياسة واضحة تقوم على دفع أجور الفرق المشاركة، إلى جانب تنظيم برامج تعليمية وورش عمل ومحاضرات، وإصدار مجلة متخصصة في الرقص المعاصر، يستعد لإطلاق نسخة باللغة الإنجليزية منها لتعزيز انتشارها دوليًا.

وكشف براجر عن إقامة الدورة المقبلة من مهرجان «أنتيستاتيك» خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل، بدلًا من موعده المعتاد في مايو، بسبب استضافة بلغاريا مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، داعيًا المشاركين إلى زيارة بلاده وتعزيز التعاون المسرحي والفني بين القاهرة وصوفيا.

- عادل مديح: المهرجان شهد تطورًا في رؤيته الفنية

كما أعرب المخرج عادل مديح، ممثل المهرجان الدولي للمسرح والثقافات بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات سوق «SITFY’s Open Market»، مشيرًا إلى أن مهرجان بلاده يستعد للاحتفال بدورته العشرين، بعدما انطلق عام 2004، وتوقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يستأنف نشاطه باعتباره حدثًا فنيًا دوليًا.

وأوضح مديح أن المهرجان شهد تطورًا في رؤيته الفنية، حيث انتقل من التركيز على تكريم أسماء مسرحية بعينها، إلى الانفتاح على تجارب فنية متنوعة من مختلف الدول العربية والأجنبية، بما يتيح للجمهور اكتشاف مدارس واتجاهات مسرحية متعددة.

وأشار إلى أن المهرجان يحرص على بناء شراكات مع عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان أفينيون، إلى جانب مهرجانات قرطاج والقاهرة وشرم الشيخ، مؤكدًا أهمية اللقاءات الفنية في تعزيز العلاقات بين المؤسسات المسرحية وتبادل التجارب الإبداعية.

- نجاة نجم: كركوك تمثل نموذجًا للتنوع الثقافي العراقي

ومن جانبه، استعرض الفنان نجاة نجم رئيس مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع والفضاءات المفتوحة بالعراق، استعدادات المهرجان لإطلاق دورته العاشرة، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية، من بينها الأرجنتين وإسبانيا وبلجيكا وروسيا، إلى جانب مشاركة فنانين من تونس والجزائر ومصر.

وأكد نجم، أن مدينة كركوك التي تتميز بتعدد لغاتها وثقافاتها، تمثل نموذجًا للتنوع الثقافي العراقي، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان تسعى إلى إبراز هوية المدينة من خلال الفن والمسرح، وتحويلها إلى مساحة للتلاقي بين الثقافات المختلفة.

وأوضح أن المهرجان استطاع، عبر دوراته التسع السابقة، خلق حالة فنية وثقافية متميزة في مجال مسرح الشارع، معربة عن تطلعها إلى أن تشهد الدورة العاشرة حضورًا دوليًا واسعًا، وأن تصبح واحدة من أبرز الفعاليات المسرحية في المنطقة.

- منتهى حسين: مسرح الشارع يتيح طرح القضايا المجتمعية بصورة مباشرة

وأكدت الدكتورة منتهى حسين مديرة مهرجان كركوك الدولي لمسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، أن مدينة كركوك تمثل نموذجًا حيًا للتعايش بين الثقافات، وهو ما دفع إدارة المهرجان إلى تأسيس تجربة مسرحية تفتح المجال أمام التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور خارج القاعات التقليدية.

وأوضحت أن مسرح الشارع يتيح طرح القضايا المجتمعية بصورة مباشرة، ويكسر الحواجز بين العرض المسرحي والمتلقي، بما يجعل الفن جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع.

وأشارت إلى أن الدورة العاشرة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المهرجان، من خلال تطوير برنامجه الفني والثقافي، واستضافة مجموعة متميزة من الضيوف ولجان التحكيم، إلى جانب تنظيم ندوات فكرية تعتمد على الحوار وتبادل الآراء حول العلاقة بين المسرح التقليدي ومسرح الشارع.

وأضافت أن المهرجان شهد في دوراته السابقة تنوعًا في المسارات، شمل عروضًا للأطفال والكبار والأكاديميين، بينما تتجه الدورة المقبلة إلى التركيز على مسار واحد، بما يتيح تعميق التجربة الفنية وتطويرها.

- حميدة عياشي: مشروع الإصلاحات يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للمسرح والفنون الحية

وكشف الكاتب والناقد أحميدة عياشي مستشار ومساعد وزيرة الثقافة الجزائرية، عن ملامح مشروع الإصلاحات المسرحية في الجزائر، مؤكدًا أن بلاده تستعد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المسرح الجزائري، الذي ارتبط منذ بداياته بفترات المقاومة، واستمر في التطور بعد الاستقلال.

وأوضح عياشي أن المشهد المسرحي الجزائري يضم المسرح الوطني، إلى جانب 16 مسرحًا جهويًا تابعًا للدولة، وعدد من الفرق المستقلة وفرق مسرح الهواة، الذي انطلقت حركته عام 1967، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من 15 مهرجانًا مسرحيًا بمختلف المستويات.

وأشار إلى أن مشروع الإصلاحات يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للمسرح والفنون الحية، بهدف تعزيز الانفتاح على التجارب العربية والأوروبية، وتطوير الإنتاج المشترك، وتوزيع العروض الأجنبية داخل الجزائر، إلى جانب دعم برامج التكوين والإقامات الفنية.

وأكد أن الجزائر تسعى إلى استثمار التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به، بما يشمل اللغة العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية، لتعزيز حضور المسرح الجزائري دوليًا، وإتاحة الفرصة أمام التجارب المحلية للوصول إلى جمهور أوسع.

- إيمانويلا كونتوجيورجو: هناك حاجة ملحة لتعريف الأوساط المسرحية اليونانية بالتجارب العربية

وقالت إيمانويلا كونتوجيورجو، المديرة الفنية لمهرجان «SITFY Greece» أن هناك حاجة ملحة لتعريف الأوساط المسرحية اليونانية بالتجارب العربية، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المتخصصين في المسرح باليونان لا يمتلكون معرفة كافية بحركة المسرح العربي، باستثناء بعض التجارب في الدول الناطقة بالفرنسية.

وأوضحت أن مشاركتها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وما شاهدته من عروض مسرحية، يمثلان فرصة مهمة لتغيير الصورة النمطية لدى بعض الأوساط الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني.

وأضافت أن بعض العروض العربية التي شاهدتها تحمل مستويات فنية متميزة، يصعب على الجمهور اليوناني تصور وجودها في المنطقة العربية، مؤكدة أن التعريف بهذه التجارب يتطلب المزيد من اللقاءات والشراكات بين المهرجانات والمؤسسات المسرحية.

وشددت كونتوجيورجو على أهمية استمرار التعاون مع الفنان مازن الغرباوي، والعمل على بناء شراكة قوية تتيح انتقال العروض العربية إلى اليونان، وتعزز حضور المسرح العربي في المشهد المسرحي الأوروبي.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان.

وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.