 مشرعو جرينلاند يوافقون على اتفاقية أمنية مع الدنمارك وأمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشرعو جرينلاند يوافقون على اتفاقية أمنية مع الدنمارك وأمريكا

جرينلاند - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 7:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 7:30 م

صوت مشرعو جرينلاند، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على اتفاق بين الجزيرة القطبية الشمالية والدنمارك والولايات المتحدة لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، بعد أشهر من الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيًا للسيطرة على هذا الإقليم شبه المستقل التابع لحليف في حلف الناتو.

ويمهد هذا الاتفاق الثلاثي الطريق لإنشاء المزيد من القواعد الأمريكية في جرينلاند، ويخفف من حدة التوترات الناجمة عن دعوات ترامب المتكررة لضم هذه الجزيرة الشاسعة إلى الولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، مع إبقاء الجزيرة ذات الحكم الذاتي تحت السيطرة الدنماركية. وسيظل الاتفاق ساريًا حتى لو اختارت جرينلاند الاستقلال في نهاية المطاف.

وصوت المشرعون في جرينلاند لصالح الاتفاقية بأغلبية 16 صوتًا مقابل لا شيء، مع امتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

ووقع ترامب، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند، ينس - فريدريك نيلسن، على الاتفاقية في سبتمبر الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون الدنماركيون الاتفاقية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وستدخل الاتفاقية «حيز التنفيذ» بمجرد «استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة في مملكة الدنمارك، بالتنسيق مع جرينلاند».

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