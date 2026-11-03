الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لسيادة سوريا ويتوغل بريف القنيطرة

واصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لسيادة سوريا، وتوغل، الثلاثاء، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بعدد من الآليات العسكرية باتجاه سد المنطرة في ريف القنيطرة"، دون تفاصيل أخرى.

والسبت، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في كلمته بمؤتمر "حوار المنامة 2026"، إن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من ألف اعتداء على بلاده خلال أقل من عامين، أودت بحياة عشرات الأشخاص، مطالبًا بالعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024.

وتواصل إسرائيل توغلاتها في الجنوب السوري، رغم اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها ووقف الاعتداءات على المدنيين.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إذ أعلنت انهيار الاتفاق، واحتلت المنطقة السورية العازلة ومواقع أخرى، بينها الجانب السوري من جبل الشيخ.

ووقّعت سوريا وإسرائيل اتفاقية فصل القوات عام 1974، عقب حرب أكتوبر 1973، ونصت على فصل القوات وإنشاء منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.