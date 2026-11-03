 ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفي ستكون أفضل مما يتوقعه البعض لصالح الجمهوريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفي ستكون أفضل مما يتوقعه البعض لصالح الجمهوريين

واشنطن -  د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:28 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا عن ثقته في تحقيق حزبه الجمهوري الفوز في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تجري اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «أعتقد أن النتائج ستكون أفضل مما تتوقعون».

وأضاف أنه مقتنع بأن حزبه، الحزب الجمهوري، سيحتفظ بأغلبيته في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويشارك ملايين الأمريكيين في الانتخابات لتحديد تشكيل المجلسين التشريعيين اللذين يشكلان الكونجرس الأمريكي.

ولم تكن استطلاعات الرأي الأخيرة في صالح الحزب الجمهوري.

وعلى الرغم من أن ترامب نفسه ليس مرشحًا في هذه الانتخابات، يُنظر إلى التصويت باعتباره استفتاءً على سياساته، إذ ستحدد نتائج انتخابات التجديد النصفي ملامح العامين المتبقيين من ولاية إدارة ترامب.

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