أوكرانيا تحقق في شبهات سوء معاملة جنود فارين من الخدمة العسكرية

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أعلن المكتب الوطني للتحقيقات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الأوكراني يحقق في شبهات تتعلق بسوء معاملة الجنود الفارين من الخدمة العسكرية المحتجزين، وذلك عقب أعمال شغب اندلعت بالقرب من سجن عسكري مؤقت قرب العاصمة كييف.

وقال المكتب إنه يحقق فيما إذا كان أفراد القوات العسكرية في المنشأة قد تجاوزوا حدود صلاحياتهم.

ومن جانبه، تحدث كيريلو بودانوف رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، عن وجود مؤشرات على محاولة لهروب السجناء.

وفي اليوم السابق، حاصر مئات الأشخاص القاعدة العسكرية التي تقع في ضاحية بيتروبافليفيسكا بورشخايفكا.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الشباب يضربون حافلة تابعة للشرطة ويحاولون قلبها، وتم إلقاء قنابل دخانية وبيض، كما سُمع دوي طلقات تحذيرية في تسجيلات بثتها هيئة البث العامة الأوكرانية.

ووفقًا لأولكسندر بيفنينكو، قائد الحرس الوطني الأوكراني، يُستخدم المبنى كثكنة عسكرية مؤقتة، حيث يتم فحص وثائق المجندين والأشخاص الذين يُلقى القبض عليهم بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، قبل إرسالهم إلى مراكز التدريب.