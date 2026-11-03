 ترامب يتابع نتائج انتخابات التجديد النصفية من البيت الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يتابع نتائج انتخابات التجديد النصفية من البيت الأبيض

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:18 م

يتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفية للكونجرس الحاسمة من البيت الأبيض.

وأكد الرئيس الجمهوري هذه النية في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الثلاثاء.

كما جدد ترامب ادعاءه بأن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر احترامًا في العالم.

وفي المقابل، رسم صورة قاتمة لأوروبا، وقال: «انظروا إلى فرنسا.. انظروا إلى أوروبا.. كل شيء ينهار هناك».

ويجري التصويت على جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، بالإضافة إلى 35 مقعدًا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للكونجرس الأمريكي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين قد يفوزون بأغلبية في مجلس النواب، بينما تظل الصورة في مجلس الشيوخ غير واضحة.

وستكون خسارة كلا المجلسين هزيمة فادحة لترامب.

ومن غير المتوقع ظهور أولى النتائج ذات المغزى حتى ساعة مبكرة من صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت جرينتش.

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