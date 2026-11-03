 جالاتا سراي يكبد شتوتجارت خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جالاتا سراي يكبد شتوتجارت خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 9:59 م

تلقى نادي شتوتجارت الألماني هزيمته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن سجل أليكسي باتراكوف هدفين ليقود جالاتا سراي التركي للفوز بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء.

ورغم الهزيمة، ظل شتوتجارت ضمن المراكز الثمانية الأولى بعد مرور أربع جولات من مرحلة الدوري، بانتظار مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهاية الشهر الجاري.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع الفريق الألماني الذي يقوده سيباستيان هونيس خارج مراكز التأهل المباشر لدور الستة عشر، وذلك مع اكتمال بقية مباريات هذا الأسبوع.

تجمد رصيد شتوتجارت عند 7 نقاط، بينما واصل جالاتا سراي صحوته بفوز ثان على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.


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