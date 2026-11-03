نيويورك تايمز: لجان سياسية داعمة لترامب تنفق 374 مليون دولار على انتخابات الكونجرس

بلغ إجمالي إنفاق لجان العمل السياسي الكبرى الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس نحو 374 مليون دولار، وفق إحصاء أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» استنادًا إلى الإفصاحات المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وبحسب الصحيفة، شمل الإنفاق نحو 38 مليون دولار على سباق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس، و36 مليون دولار في ميشيجان، و29 مليون دولار في أوهايو.

وأضافت أن منظمة Securing American Greatness غير الربحية، المرتبطة بترامب، قدمت تبرعات بقيمة 10.5 مليون دولار إلى لجان عمل سياسي كبرى أخرى حتى 14 أكتوبر، ما رفع إجمالي الإنفاق والمساهمات التي أحصتها الصحيفة للكيانات المرتبطة بالرئيس الأمريكي إلى ما لا يقل عن 384 مليون دولار.

وكان ترامب قد أعلن، في منشور على منصته «تروث سوشال» خلال أكتوبر الماضي، أنه يعتزم إنفاق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات.

وقال: «أنفقت، أو سأنفق، أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الانتخابات».

وتأتي هذه الأرقام في إطار الإنفاق الانتخابي للجان والمنظمات السياسية المرتبطة بترامب، وليس بالضرورة إنفاقًا شخصيًا من الرئيس الأمريكي أو تبرعات مباشرة إلى حملات المرشحين الجمهوريين.