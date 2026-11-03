«أون سبورت» تعلن نقل نهائي كأس الخليج للناشئين بين مصر والإمارات

أعلنت شبكة قنوات «أون سبورت» حصولها على حقوق إذاعة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، والتي تجمع منتخب مصر بنظيره الإماراتي، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر غد الأربعاء، على ملعب حمد الكبير في قطر.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت بلس»، كما تتولى قنوات الكأس القطرية إذاعة اللقاء.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في النهائي بعد فوز كبير على الصين برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي، بينما تأهل المنتخب الإماراتي عقب تغلبه على اليمن بهدف دون مقابل، سجله سيف كوستا، صاحب الجنسية المصرية.

ويطمح منتخب مصر للناشئين إلى التتويج باللقب الخليجي، قبل خوض منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات اليونان وقطر وبنما.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم السعودي علي القحطاني، ويعاونه محمد الوزي مساعدًا أول، والبحريني خالد تلفت مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى العماني محمد مراد البلوشي مهمة الحكم الرابع.