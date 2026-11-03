انحسار مياه الفيضانات يترك بحرا من الأوحال ومنازل مدمرة جنوب غرب الولايات المتحدة

حولت كميات المياه الهائلة التي اجتاحت أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة بعض المجتمعات إلى بحيرات من الأوحال والطين، وتركت السكان يتعاملون مع فقدان منازلهم ومتاجرهم، وقد بدأ السكان أعمال التنظيف وإزالة آثار الفيضانات.

وتفقد جاك إليس، وهو مدرس متقاعد، الأضرار على طول نهر سان خوان في بلدة باجوسا سبرينجز بولاية كولورادو، التي تعرضت لموجتين من الفيضانات الشديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال إليس: «إنها كارثة حقيقية للجميع، وخاصة سكان المناطق المنخفضة. علينا أن نبذل جهودا مضاعفة لرفع الأنقاض وإزالة الطين، هذا ما يتعين علينا القيام به».

ووفقا لتقديرات رايان موي، كبير العلماء السابق في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، هطلت أمطار تجاوزت كمياتها 75 تريليون لتر على ولايات منطقة فور كورنرز (وهي كولورادو ونيو مكسيكو وأريزونا ويوتا) وولاية نيفادا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسيولون إن أعمال إزالة آثار الفيضانات وإصلاح الأضرار في بلدة باجوسا سبرينجز قد تستغرق أسابيع أو أكثر، بعدما انهارت ممرات المشاة والجسور أو تعرضت لأضرار جسيمة.