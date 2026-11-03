ترامب يلوح بنشر قوات في مدن يحكمها الديمقراطيون دون موافقة سلطاتها المحلية

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإمكانية نشر قوات في مدن يحكمها الديمقراطيون دون موافقة سلطاتها المحلية إذا رأى ضرورة لذلك، رغم إقراره بأن طلب التدخل يفترض أن يأتي من حكام الولايات ورؤساء البلديات.

جاء ذلك خلال مقابلة هاتفية مع برنامج "دان بونجينو شو"، ردا على سؤال بشأن إمكانية تدخل الإدارة الفيدرالية في مدن يديرها الديمقراطيون، حتى في حال رفض رؤساء بلدياتها التعاون معها.

وقال ترامب: "ستأتي مرحلة أفعل فيها ذلك إذا اضطررت"، فيما كان مقدم البرنامج قد أثار احتمال عودة ما وصفه بـ"حمام دم في المدن الزرقاء"، في إشارة إلى المدن التي يحكمها الديمقراطيون، متحدثا عن احتمال انتخاب ديمقراطيين اشتراكيين وعودة سياسات تدعو إلى خفض تمويل الشرطة.

وفي معرض رده، قال ترامب، إن التدخل الفيدرالي يفترض أن يتم بناء على طلب من حكام الولايات أو رؤساء البلديات، مضيفًا: "من المفترض أن يطلب منك حكام الولايات ورؤساء البلديات التدخل"، مشيرا إلى أن تحركات إدارته في مدينتي ممفيس ونيو أورليانز جاءت عقب تلقي طلب من حاكم الولاية.

واعتبر أن إدارته حققت نجاحا في المدينتين: "لقد أدينا عملا رائعا"، مشيدًا بالإجراءات الأمنية في العاصمة واشنطن، مدعيا أنها أسهمت في خفض الجريمة بصورة كبيرة.

وقال: "لم تعد لدينا جرائم تقريبا في واشنطن. واشنطن العاصمة مكان آمن"، فيما تأتي تصريحاته في سياق الجدل بشأن تدخل السلطات الفيدرالية في إدارة الأمن بالمدن الأمريكية، ولا سيما تلك الخاضعة لإدارات ديمقراطية، وحدود صلاحيات الرئيس في نشر القوات دون موافقة السلطات المحلية.