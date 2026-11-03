 رواد فضاء أمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رواد فضاء أمريكيون يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي من الفضاء

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 11:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 11:09 م

حتى على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق الأرض، أدلى مواطنون أمريكيون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وكتب رائد الفضاء أنيل مينون على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء من محطة الفضاء الدولية: «نعم، يمكنك حتى التصويت من الفضاء! حظي جميع الأفراد الأمريكيين الثلاثة في الطاقم بشرف التصويت من محطة الفضاء الدولية».

وأضاف أن رواد الفضاء تمكنوا من ملء بطاقة اقتراع إلكترونية وإرسالها بشكل آمن إلى مسئولي الانتخابات.

ويستطيع رواد الفضاء التابعون لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المشاركة في الانتخابات الأمريكية من الفضاء منذ عام 1997.

ووفقًا لوكالة ناسا، يقوم رواد الفضاء بملء بطاقات الاقتراع في الفضاء، ثم يتم إرسالها بشكل مشفر.

وفي انتخابات التجديد النصفي، يجري التنافس على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعدًا في مجلس النواب، إلى جانب 35 مقعدًا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في الكونجرس الأمريكي.

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