منتخب السعودية يتمسك بمعسكر الدوحة رغم تأجيل كأس آسيا 2027

استقر اليوناني جورجيس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، على استمرار معسكر «الأخضر» خلال شهر نوفمبر الجاري، رغم قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل بطولة كأس آسيا 2027 وإعادة جدولة موعد إقامتها.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إقامة المعسكر في موعده المحدد، على أن يتجمع اللاعبون الدوليون يوم 8 نوفمبر الجاري، استعدادًا لخوض معسكر تحضيري في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي استمرار المعسكر رغم إعلان الاتحاد الآسيوي، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، إعادة جدولة منافسات كأس آسيا 2027، لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028.

كما تزامن القرار مع تأجيل منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي قد أعلن برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن إقامة معسكرين تدريبيين في قطر ومدينة الخبر، على أن يتخللهما خوض أربع مباريات ودية، ضمن خطة تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.