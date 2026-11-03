موريتانيا وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا، تركزت على تعزيز محاربة الهجرة غير القانونية والجريمة العابرة للحدود مع موريتانيا وضمن الإطار الأوروبي، انطلاقًا من الاتفاق الموقع في 2024 بين نواكشوط وبروكسل.

وقال وزير الداخلية الإسباني، بعد اللقاء في تصريح صحفي، إنه بحث «التعاون الاستراتيجي مع الرئيس الموريتاني في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، وإنه عمق البحث حول الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود».

وأوضح مارلاسكا أن العلاقة في هذا المجال جيدة، وأنه تطرق إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، انطلاقًا من الاتفاق الموقع في 2024.

وتابع أنه يحق لنا وصف الشراكة بالاستراتيجية بناءً على الثقة القائمة بيننا، مما يضفي فعالية على تعاوننا.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد عقد جلسة عمل مع وزير الداخلية الموريتاني المختار ولد أحمد بوسيف.

وشدد الوزير الموريتاني، في بيان صحفي وزعته وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، على أن المقاربة الموريتانية الشاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية تقوم على تكامل الأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية والتنموية، وتركز على التصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وتعزيز مراقبة الحدود، والتصدي لمحاولات استخدام الأراضي الموريتانية كنقطة عبور نحو أوروبا.

وأبرز ولد بوسيف «الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الموريتانية وما تتطلبه من تنسيق مستمر وتعاون وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تراعي مقتضيات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية».

من جانبه، أكد الوزير الإسباني أن بلاده تنظر إلى موريتانيا باعتبارها شريكًا وحليفًا استراتيجيًا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها سلطات «بلادنا» في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وما تحقق من تعاون وتنسيق.

ودعا مارلاسكا إلى تفعيل وتنويع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، بما يتيح توسيعها لتشمل، إلى جانب المجالات الأمنية، جوانب اقتصادية واجتماعية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع.

واتفق البلدان على مواصلة التنسيق والتشاور، وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز مستويات الصداقة والشراكة بين بلادنا وإسبانيا.