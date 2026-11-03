إصابة 73 شخصا على الأقل جراء هجوم روسي استهدف منشأة طبية بمدينة خاركيف الأوكرانية

شنت روسيا هجومًا جديدًا واسع النطاق على أوكرانيا خلال الليل، أطلقت خلاله صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة قتالية، ما أسفر عن إصابة 73 شخصًا على الأقل في هجوم واحد استهدف مستشفى بمدينة خاركيف شرقي البلاد، بحسب ما أفاد به ممثلو ادعاء إقليميون.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «من اللافت للغاية أن كل هذا يحدث في يوم انتخابات الكونجرس الأمريكي.. ويعتقد الروس أن الولايات المتحدة لن تلتفت إلى هذه الرسالة الصادرة عنهم، لكن يجب الانتباه إلى هذا الإرهاب ووضع حد له».

ووفقًا لمعلومات واردة من كييف وموسكو، استهدفت الهجمات بشكل رئيسي منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقال ممثلو الادعاء، اليوم الثلاثاء، إنه تعين نقل ما مجموعه 226 مريضًا من المنشأة المتضررة إلى مستشفيات أخرى.

كما تعرضت مدينة دنيبرو، الواقعة في جنوب أوكرانيا، لقصف عنيف، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الحاكم الإقليمي، أولكسندر هانجا، إن منشأة طبية كانت تقدم العلاج لنحو 100 شخص تعرضت لأضرار جراء الهجوم.

وكان زيلينسكي، الذي من المتوقع أن يصل إلى برلين اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قد حذر مساء اليوم السابق من هجوم كبير وشيك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن محطات طاقة حرارية في مناطق فينيتسا ودنيبروبتروفسك وخاركيف، بالإضافة إلى عدد من المحطات الفرعية للكهرباء، تعرضت لضربات موجهة.

ومن جانبها، أعلنت شركة «دي تي إي كيه» الأوكرانية الخاصة للطاقة أن ثلاثًا من محطات توليد الكهرباء التابعة لها لم تعد قادرة على إنتاج الكهرباء.

واستخدم الجيش الروسي عدة صواريخ باليستية من طرازي «إسكندر-إم» و«زيركون»، و59 صاروخًا جوالًا من أنواع مختلفة، و289 طائرة مسيرة قتالية، وفقًا لإحصاءات القوات الجوية الأوكرانية.

وأضافت القوات الأوكرانية أنها تمكنت من اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية و49 صاروخًا جوالًا و257 طائرة مسيرة.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام العسكرية بالتفصيل، لكنها تعطي مؤشرًا على حجم الهجمات.

وفي أعقاب الهجوم الجوي الروسي المدمر، الذي استهدف يوم الاثنين قرية كوميشوفاخا قرب زابوريجيا، ما زال 48 شخصًا في عداد المفقودين، وفقًا لما أعلنه الحاكم ميخايلو سيميكين.

وارتفع عدد الجثامين التي جرى انتشالها من 26 إلى 33 جثمانًا.

وكان سكان القرية القريبة من خط المواجهة قد تجمعوا في إحدى المدارس لتلقي المساعدات الإنسانية عندما تعرض الموقع للقصف.

وشنت أوكرانيا في المقابل ليلة الاثنين-الثلاثاء هجمات على العمق الروسي باستخدام أسراب كبيرة من الطائرات المسيرة. وأعلن الجيش الروسي اعتراض 856 طائرة مسيرة أوكرانية.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذا الرقم أيضًا، لكنه يعد من بين أعلى الأرقام التي تم الإعلان عنها على الإطلاق.

وتركزت الهجمات بشكل خاص على مدينة ياروسلافل، /نحو 250 كيلومترًا شمال شرقي موسكو/.

وأفاد حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف بوقوع أضرار في المصفاة المحلية، التي تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا استهدفتها عدة مرات سابقًا. وأضاف أن اثنين من العاملين في المصفاة أصيبا جراء الهجوم.

وفي العاصمة موسكو، أدى الهجوم الأوكراني واسع النطاق إلى تعليق المطارات الأربعة الرئيسية عملياتها أو فرض قيود عليها.