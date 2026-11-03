سيناتور ديمقراطي: تلقينا إحاطة جدية بشأن مخططات ترامب للتلاعب بالانتخابات

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شدد السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، على ضرورة أن تكون انتخابات التجديد النصفي للكونجرس حرة ونزيهة وآمنة.

وقال على منصة إكس: تلقينا مساء الأحد إحاطة جدية بشأن مخططات ترمب وحركة ماجا للتلاعب بالانتخابات.

وتابع: اتخذنا استعدادات لمنع نجاح مخططات ترامب وحركة ماجا لتقويض الديمقراطية الأمريكية.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.