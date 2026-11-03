تعطل أجهزة مسح بطاقات الاقتراع في مراكز التصويت بولاية نيويورك

أعلنت لجنة الانتخابات في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك تعطل أجهزة مسح بطاقات الاقتراع في مراكز التصويت خلال انتخابات الكونجرس، ما دفع المسؤولين إلى جمع البطاقات الورقية في أكياس مخصصة إلى حين فرزها.

وأوضحت اللجنة أن البطاقات ستوضع في أكياس برتقالية مؤمنة وتحت المراقبة، على أن تحتسب وفق الإجراءات الانتخابية، مؤكدة أن جميع الأصوات المستوفية للشروط ستعد، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

ومن جهتها، أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس متابعة الأعطال، في حين دعا المرشحان المتنافسان في الدائرة 17، الجمهوري مايك لولر والديمقراطية كيت كونلي، الناخبين إلى مواصلة التصويت.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.