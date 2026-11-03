الشاباك يتولى حماية آيزنكوت مباشرة بعد تهديدات استهدفت أسرته

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يتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الحماية المباشرة لرئيس حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، بدءًا من غد الأربعاء، عقب تقييم جديد للتهديدات التي تستهدفه وأسرته.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القرار اتُّخذ مساء الاثنين، على أن تتولى وحدة حماية الشخصيات في الجهاز تنفيذ إجراءات الحماية.

وبحسب موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيحل حراس الوحدة محل الحراس الخاصين الذين كانوا يرافقون آيزنكوت، في تغيير للترتيبات الأمنية المعتمدة لحمايته.

ونقلت القناة 12 أن القرار جاء عقب واقعتين متتاليتين بالقرب من منزله في هرتسليا، تضمنت إحداهما دخول امرأة إلى المبنى والبحث عن شقته، بينما كانت زوجته حنا موجودة بمفردها داخل المنزل.

وأضافت أن الجيران لاحظوا المرأة وتدخلوا لإخراجها من المكان.

وسبقت الواقعة احتجاجات لمؤيدين لنتنياهو أمام منزل آيزنكوت مساء الأحد، شهدت توجيه اتهامات إليه وتهديدات إلى زوجته مرتبطة بمقتل نجله في غزة.

وأشارت القناة إلى أن فريق آيزنكوت خاطب رئيس الشاباك بشأن حمايته منذ نهاية يوليو الماضي، قبل إجراء الانتخابات.

ويأتي تعزيز الحماية بينما يسعى آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة، بعدما اتفقت أحزاب المعارضة على التوصية به أمام الرئيس إسحاق هرتسوج، والعمل لإعداد اتفاقات ائتلافية لحكومة بديلة لحكومة نتنياهو.