مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتنا

أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، رفض بلاده القاطع وإدانتها الشديدة لما أقدمت عليه إسرائيل من اعتماد سفير لها في إقليم أرض الصومال.

وشدد السفير الصومالي، في بيان له اليوم، على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد المندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية أن جمهورية الصومال الفيدرالية ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة، ولن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها أو يمس وحدة شعبها وأرضها.