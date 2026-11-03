 مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتنا

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 10:11 م

أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، رفض بلاده القاطع وإدانتها الشديدة لما أقدمت عليه إسرائيل من اعتماد سفير لها في إقليم أرض الصومال.

وشدد السفير الصومالي، في بيان له اليوم، على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد المندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية أن جمهورية الصومال الفيدرالية ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة، ولن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها أو يمس وحدة شعبها وأرضها.

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