الطقس يعقد عملية التصويت في العديد من الولايات الأمريكية

تسببت العواصف والأمطار في تعقيد عملية التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وجعلتها أكثر صعوبة، وذلك في بعض الولايات على الأقل.

وفي ولاية فلوريدا، جرى نقل 23 مركزا للاقتراع بسبب خطر تعرضها للفيضانات.

وقال مسئول انتخابي في مقاطعة بريفارد لشبكة «سي إن إن»: «حرصا على سلامة وأمن العاملين في الانتخابات والناخبين في مقاطعة بريفارد، أصبح من الضروري نقل عدد من مراكز الاقتراع، نظرا لهذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة».

وامتدت الأمطار إلى ولايات وسط الولايات المتحدة، لتؤثر على أيوا وكانساس وتكساس وغيرها، حيث تجري الانتخابات الحاسمة.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الأمطار ستتجه نحو الشمال والشرق خلال فترة ما بعد الظهر، لتصل إلى أجزاء من ولايات إلينوي ومينيسوتا وويسكونسن، إضافة إلى شبه الجزيرة العليا لولاية ميشيجان.

وكان ملايين الأمريكيين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر. وقبيل فتح أولى مراكز الاقتراع بوقت قصير، أحصى مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا ما يقل قليلا عن 58.7 مليون صوت في التصويت المبكر.

ووفقا لتقديرات مركز «بيو» للأبحاث، هناك نحو 250 مليون ناخب مؤهل للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي هذا العام، من بينهم نحو واحد من كل عشرة ناخبين، أي ما يقارب 25 مليون شخص، من المواطنين الأمريكيين الذين حصلوا على الجنسية.

وسيقرر الناخبون في جميع أنحاء البلاد لمن ستكون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. ويتعين على الديمقراطيين الفوز بأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ وثلاثة مقاعد في مجلس النواب لانتزاع السيطرة على المجلسين من الجمهوريين.

وستمنح السيطرة على الكونجرس الديمقراطيين وسيلة للتصدي لبرنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وتدور معركة السيطرة في الغالب في الولايات والمناطق التي فاز بها ترامب سابقا بفارق كبير.