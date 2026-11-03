ألمانيا: اعتقال المشتبه به في التخطيط للهجوم على شبكة ستارلينك

اعتقلت السلطات الألمانية المشتبه به في التخطيط لهجوم حرق عمد استهدف المحطة الأرضية لشبكة الأقمار الصناعية «ستارلينك» في بولندا، وتم وضعه في الحبس الاحتياطي.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية في ولاية بادن فورتمبيرج، جنوب ألمانيا، ومكتب الادعاء العام في مدينة شتوتجارت اليوم الثلاثاء، أن وحدات خاصة من الشرطة ألقت القبض على الرجل، وهو مواطن تركي.

وكان قد تم اعتقال اثنين من المواطنين الأتراك في منتصف أكتوبر الماضي بناءً على طلب من بولندا، ويجري حاليًا اتخاذ إجراءات تسليمهما.

وتعد شبكة الأقمار الصناعية «ستارلينك» مكونًا استراتيجيًا مهمًا في منظومة الدفاع الأوكرانية في مواجهة روسيا.

وأفاد مكتب الشرطة الجنائية بأن الرجل المحتجز حاليًا متهم بالتخطيط لارتكاب عمل إرهابي.

وتشير نتائج التحقيقات حتى الآن إلى أنه أصدر تعليمات إلى الرجلين الموجودين في ألمانيا لتنفيذ هجوم الحرق العمد في بولندا.

وقال مكتب الادعاء العام إنه فتح تحقيقًا منفصلًا على المستوى الوطني بحق المشتبه به.

وجى نقل المشتبه بهما في تنفيذ عملية التخريب إلى بولندا ليلة 23 سبتمبر لإشعال النار في محطة «ستارلينك» هناك. وضبطت السلطات، من بين أشياء أخرى، ثمانية هواتف محمولة وذخائر بحوزة الرجل الذي ينحدر من منطقة رويتلينجن.

وتشتبه الحكومة البولندية في وقوف أجهزة الاستخبارات الروسية وراء الهجوم.