محافظ البنك المركزي الفرنسي يتوقع خفض توقعات نمو اقتصاد فرنسا خلال العام الحالي

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رجح إيمانويل مولان محافظ البنك المركزي الفرنسي قيام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام الحالي، بعد الانكماش غير المتوقع للاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي يتوقع حاليا نمو الاقتصاد بمعدل 4ر0% خلال العام الحالي، وسيحتاج إلى النمو بقوة كبيرة خلال الربع الأخير من العام لكي يصل إلى معدل النمو المتوقع للعام ككل.

وقال مولان في مؤتمر جيكو بمدينة ليون الفرنسية "لسوء الحظ، اعتقد أنه (معدل النمو المتوقع) متفائل للغاية.. علينا بالتأكيد تعديل هذا التوقع بالخفض بنسبة ضئيلة".

ومن المقرر إصدار البنك المركزي للتقديرات المحدثة للنمو الاقتصادي خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة أسعار الفائدة.

يذكر أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي.