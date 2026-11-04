مدرب القناة: لن نفرط في لاعبينا خلال يناير مهما كانت الإغراءات

أبدى عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة)، مؤكدًا تمسكه باستمرار العناصر المميزة بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الناصر محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يحرص باستمرار على التواصل مع مودي شلاطة وبقية اللاعبين المميزين، والتأكيد لهم على أهمية الاستمرارية، موضحًا أن كرة القدم لا تعرف الثبات على مستوى واحد، بعدما يرفع الجمهور لاعبًا إلى السماء عقب مباراة، ثم ينتقده بشدة في المواجهة التالية.

وأضاف المدير الفني للقناة أن الشكوك بدأت تحيط بالفريق عقب الخسارة أمام الشرقية للدخان، وذلك بعد التعادل مع الأهلي في المباراة السابقة، مشيرًا إلى أن الفوز على مودرن سبورت أعاد الأمور إلى نصابها ورد على المشككين في قدرات الفريق.

وشدد عبد الناصر محمد على أن الخسارة أمام إنبي كانت مجرد كبوة عارضة، ولا تعكس المستوى الحقيقي للفريق أو طموحاته خلال الموسم الجاري.

وفيما يتعلق بموقف النادي من العروض المحتملة لضم لاعبيه المميزين خلال يناير المقبل، أكد مدرب القناة تمسكه باستمرار جميع عناصر الفريق، قائلًا: «لن نتخلى عن أي لاعب في الفريق في يناير المقبل مهما كانت الإغراءات، لأنه ليس من المنطق التفريط في لاعبينا المميزين من أجل تدعيم الفرق الأخرى على حساب نادي القناة».