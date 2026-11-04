سي إن إن: ترامب يخشى «هزيمة كبرى» للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرّ، خلال محادثات خاصة، باحتمال مواجهة الحزب الجمهوري أسوأ سيناريو في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في ظل مؤشرات استطلاعات الرأي التي ترجّح تحقيق الديمقراطيين مكاسب انتخابية قد تمنحهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت الشبكة عن مصادر مقربة من ترامب قولها إنه أبدى، في بعض الأحيان، تفاؤلًا بإمكانية أن تكون استطلاعات الرأي غير دقيقة، وأن يحقق الجمهوريون نتائج أفضل من التوقعات، لكنه أقرّ في أحاديث خاصة أيضًا باحتمال تعرض حزبه لانتكاسة انتخابية كبيرة.

فيما أعرب كبار الديمقراطيين في مجلس النواب عن ثقتهم بقدرتهم على تحقيق أغلبية مريحة في المجلس، مع ترقب نتائج التصويت التي قد تعيد رسم موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي.

ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب، بينما يتطلب انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ زيادة صافي مقاعدهم بأربعة مقاعد.

وفي تطورات العملية الانتخابية، واجهت بعض مراكز الاقتراع في مقاطعة ويستتشستر بولاية نيويورك مشكلات فنية، بعدما تعذر على أجهزة التصويت الإلكتروني مسح ما يصل إلى 250 ألف بطاقة اقتراع بسبب خطأ في الطابعات، على أن تُحتسب الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت يواجه فيه الجمهوريون اختبارًا سياسيًا مهمًا، إذ ستحدد نتائجها شكل الأغلبية داخل الكونجرس، ومدى قدرة إدارة ترامب على تمرير أجندتها التشريعية خلال الفترة المتبقية من ولايته.