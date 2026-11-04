رئيس وزراء هايتي فيلس-إيمي يتحدث علنا مع تزايد المخاوف بشأن القوات السلفادورية

تحدث رئيس وزراء هايتي أليكس ديدييه فيلس-إيمي علنا اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ اختفاء أربعة فنيي طيران سلفادوريين الشهر الماضي، الأمر الذي دفع السلفادور إلى نشر أكثر من ألفي جندي في هذا البلد الكاريبي الذي يعاني من الاضطرابات، في الوقت الذي تتزايد فيه التدقيق في عملياتهم.

وقال فيلس-إيمي إن هايتي، التي تخوض معركة ضد العصابات القوية، هي المسؤولة عن توجيه القوات الأجنبية في بلاده.

وأضاف: "القوة الدولية ليست هنا لتحل محل الدولة. إنهم هنا لدعمنا".

وكان يقف خلف فيلس-إيمي كولونيل في الجيش السلفادوري، وهو أحد قادة قوة قمع العصابات المدعومة من الأمم المتحدة، إلى جانب مسؤولين من الجيش والشرطة في هايتي. وبدا الأمر وكأنه استعراض للوحدة في ظل تزايد المخاوف بشأن قيام القوات السلفادورية بالتصرف من جانب واحد.

وقد ازدادت قوة العصابات منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021. وهي تسيطر الآن على 70% من العاصمة بورت أو برنس، ووسعت نطاق أنشطتها، بما في ذلك النهب والاختطاف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، لتشمل المناطق الريفية.لم يكن لهايتي رئيس منذ الاغتيال.

وقد شكر فيلس-إيمي الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيله في كلمته القصيرة.

وقال: "إنه يتفهم كفاحنا"، في إشارة إلى المعركة المستمرة التي يخوضها بوكيله ضد العصابات العنيفة في السلفادور. وأضاف "لقد جاء ليقف إلى جانب شعب هايتي".

لكن مصدرا مطلعا على العمليات الميدانية في هايتي، لم يسمح له بالتحدث علنا عن الوضع، قال لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الثلاثاء إنه حتى وقوع الهجوم الذي استهدف الفنيين السلفادوريين في 18 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن السلفادور قد وقعت أي اتفاقية مع الأمم المتحدة. كما لم تكن لديها اتفاقية حماية مع حكومة هايتي أو مذكرة تفاهم مع جمهورية الدومينيكان لإجلاء المصابين من أفراد قوة قمع العصابات المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد داميان ميرلو، أحد أعضاء جماعات الضغط التابعة لحكومة السلفادور، أن قوات بلاده تنسق بشكل وثيق مع قوة قمع العصابات ومكتب فيلس-إيمي. ورفض توضيح الجهة التي تتبعها القوات السلفادورية أو تقديم مزيد من التفاصيل حول العمليات، مضيفا أن "العصابات هي الوحيدة التي تعمل خارج نطاق القانون الدولي".



وحتى وقوع الهجوم، كان الدور الرئيسي لحوالي 200 سلفادوري في هايتي هو تقديم المساعدة الطبية. وفي الوقت نفسه، ظل مكان وجود القوات السلفادورية التي تم نشرها مؤخرا وعملياتها غامضين.