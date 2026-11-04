المغرب الفاسي يحسم الجدل بشأن ضم رضا سليم من الأهلي

حسم إدريس صابر، المتحدث الرسمي باسم نادي المغرب الفاسي المغربي، الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا عدم دخول ناديه في أي مفاوضات لضم اللاعب، سواء خلال الفترة الحالية أو في وقت سابق.

وقال صابر، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة «ON E»، إن الأنباء المتداولة بشأن اهتمام المغرب الفاسي بالتعاقد مع رضا سليم غير صحيحة، ولا تستند إلى أي مفاوضات رسمية أو اتصالات مع اللاعب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إدارة المغرب الفاسي تركز على تدعيم صفوف الفريق بعناصر جاهزة وقادرة على تقديم الإضافة الفنية، والمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وتساءل صابر عن جدوى التعاقد مع رضا سليم، في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة بانتظام مع الأهلي، مشددًا على أن الأولوية بالنسبة لناديه هي ضم لاعبين يتمتعون بالجاهزية الفنية والقدرة على المنافسة.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على ملعب السلام.