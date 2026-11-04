تم العثور على أجزاء من الطائرة التي تحطمت في فلوريدا على بُعد يصل إلى 8ر3 ميل من موقع التحطم، وفقًا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون.

وصرح توم تشابمان، عضو المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء، بأن العثور على أجزاء الذيل محطمة إلى ثلاث قطع يؤكد أن الطائرة كانت تتفكك قبل اصطدامها بالأرض.

وأوضح أن الطائرة لم تكن لتتمكن من رفع مقدمتها والخروج من حالة الهبوط الحاد دون أن يكون ذيلها سليما. وأضاف تشابمان أنه غير متأكد من أن الذيل كان سيؤدي وظيفته بفعالية حتى لو كان سليما، وذلك بسبب السرعة الهائلة التي كانت الطائرة تهوي بها نحو الأرض.

وقال تشابمان إن موازن الارتفاع الموجود في ذيل الطائرة كان قد تحطم إلى ثلاث قطع، وأوضح أنه في حال عدم سلامة هذا الجزء، لم يكن الطيار ليتمكن من إخراج الطائرة، من طراز "ليرجيت"، من حالة الهبوط الحاد نحو الأرض.

وأضاف: "تتمثل وظيفة موازن الارتفاع في التحكم في ميل الطائرة إلى الأعلى والأسفل. وعند تلك السرعات، لا أعلم ما إذا كان سيؤدي وظيفته بفعالية حتى لو ظل متصلا بالطائرة، لكن معرفة أنه قد فُقد تعد دليلا بالغ الأهمية يساعدنا في تحديد جوانب أخرى يتعين التحقيق فيها".

وكان تشابمان قد أقر أمس الاثنين بأن أجزاء من الطائرة النفاثة ربما بدأت بالانفصال عنها قبل اصطدامها بالأرض. وكانت مساعدة الطيار، ناتاليا جاديلها فيليجيراس، قد أبلغت مراقبي الحركة الجوية، قبل دقائق من وقوع الحادث، بأن الجليد كان يتراكم على الطائرة، وأن اضطرابات جوية شديدة تسببت في ارتفاعها وانخفاضها بشكل مفاجئ بأكثر من 700 قدم (210 أمتار).

وقبل لحظات من ارتطام الطائرة بالأرض واشتعالها لتصبح كرة نارية، صرخت قائلة: "سنموت"!