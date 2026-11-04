لامين يامال يتخطى مبابي وينفرد بصدارة هدافي اللاعبين الشباب في تاريخ دوري الأبطال

واصل الإسباني الشاب لامين يامال، نجم برشلونة، كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أكثر اللاعبين الشباب تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، متجاوزًا الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد.

وجاء إنجاز يامال خلال مواجهة برشلونة أمام أستون فيلا، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح يامال التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة السابعة، مستغلًا خطأ دفاعيًا من الفريق الإنجليزي، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا هدفين في الدقيقتين 52 و64، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بثلاثية نظيفة.

ورفع يامال رصيده إلى 14 هدفًا في 37 مباراة بدوري أبطال أوروبا، لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين الشباب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة، متجاوزًا مبابي الذي سجل 13 هدفًا خلال 23 مباراة.

وجاء ترتيب أكثر اللاعبين الشباب تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- لامين يامال: 14 هدفًا في 37 مباراة.

2- كيليان مبابي: 13 هدفًا في 23 مباراة.

3- إيرلينج هالاند: 10 أهداف في 8 مباريات.

4- باتريك كلويفرت: 7 أهداف في 18 مباراة.

5- راؤول جونزاليس: 6 أهداف في 8 مباريات.

6- كريم بنزيما: 6 أهداف في 9 مباريات.

7- جود بيلينجهام: 6 أهداف في 23 مباراة.

وعلى صعيد ترتيب مرحلة الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني متساويًا مع أستون فيلا، ومتقدمًا عليه بفارق الأهداف، بعدما ألحق بالفريق الإنجليزي هزيمته الأولى في البطولة.

في المقابل، ينفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات