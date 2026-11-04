السعودية وقطر تؤكدان على دعم الحلول الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية وقطر على أهمية دعم الحلول الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحلول دبلوماسية شاملة تسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة."

يأتي التنسيق السعودي القطري المستمر في إطار دعم جهود الدوحة الدبلوماسية المستمرة لخفض التصعيد وحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار والوسائل السلمية.