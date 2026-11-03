ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه في حال فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، فسيظل منصب رئيس مجلس النواب في أيديهم، سواء بقيادة الرئيس الحالي للمجلس مايك جونسون أو أي جمهوري آخر يفوز بالمنصب إذا واجه جونسون تحدياً.

ومن المرجح أن تركز أولويات الجمهوريين على المزيد من التخفيضات الضريبية، وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، وتقليص أوسع لشبكات الأمان الاجتماعي، استكمالاً لما تضمنه مشروع قانون ترامب لعام 2025 المعروف باسم "القانون الكبير الجميل".

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.