قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، إن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة لمنع تجدد الحرب، بعدما قدمت طهران ما وصفه بأنه "رد قوي وعقلاني"، مؤكدا أن بلاده لا تزال مستعدة "للمعركة، وإصبعها على الزناد".

وأضاف قاليباف، في كلمة أمام البرلمان نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن أي خطأ جديد في حسابات واشنطن سيضعها أمام مواجهة مختلفة، من دون توضيح طبيعة الرد الإيراني الذي أشار إليه، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقال: "إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا آخر في حساباتها، فعليها أن تدرك أنها ستواجه هذه المرة ساحة معركة جديدة، وستجد نفسها في وضع أكثر يأسا مما هي عليه اليوم، وهي تبحث عن مخرج".

وجاءت تصريحات قاليباف عقب إعلان مسؤول أميركي تنفيذ ضربات وصفها بأنها "دفاعية"، استهدفت مواقع إيرانية في مضيق هرمز.

وأوضح المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تفويض بالتعليق علنا، أن الضربات استهدفت عناصر إيرانية كانت تستخدم صواريخ أرض-جو، وفق وكالة أسوشيتد برس.